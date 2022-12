Dos mil personas de Piedecuesta no cuentan con transporte público a Bucaramanga

Unas dos mil personas del sector Nueva Colombia en Piedecuesta aseguran que desde hace dos meses no cuentan con transporte de buses convencionales ni Metrolínea para desplazarse hacia Bucaramanga.



“Señor gerente de Metrolínea y señor alcalde de Piedecuesta pedimos ayuda porque van dos meses que no contamos con buses para ir hasta Bucaramanga. No se les olvide que el sector Nueva Colombia en Piedecuesta también necesita apoyo porque somos la otra cara del municipio”, aseguró Martha Domínguez, una de las afectadas.



Los ciudadanos manifiestan que siempre funcionaba el transporte tradicional de Transpiedecuesta pero ahora no llegan buses al sector y deben pagar hasta 4 pasajes para llegar a su destino. También aseguran que se les está violando el derecho a la igualdad y a desplazarse porque se encuentran incomunicados con el resto del área metropolitana.





