Empresas avícolas que generan contaminación de moscas en Floridablanca tendrán que reubicarse

Según lo explicó María Margarita Serrano, Personera de Floridablanca , las empresas que están generando contaminación y abundantes moscas en los barrios alrededor de la calle 200, entre ellos Baviera, Gonzalez Chaparro, La Paz, entre otros, tendrán que salir de ese sector porque no tienen la autorización requerida para operar en una zona urbana.

“La Secretaría de Planeación, por ejemplo, informó que para el sector no se puede tener empresas agroindustriales. Eso significa que estas empresas que tienen galpones de pollos tienen que salir de este sector. Varias empresas de este tipo nos informan que ellos en vista de la presión de la comunidad y de lo que está sucediendo, ya van a empezar paulatinamente a ir cerrando la producción de pollos en cada uno de los galpones que tienen en esa zona de Floridablanca”, explicó Serrano.

En la mesa de trabajo para buscar una solución al problema de contaminación que motivó una protesta de más de 14 barrios, asistieron algunas secretarías de la administración municipal, la Personería municipal, la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), una empresa de pollos, una agroindustria que tiene galpones de pollos por el sector y la comunidad afectada por la contaminación de las moscas.

“Esas empresas llevan ubicadas allí más de 30 años. Eso significa que hace más de 30 años no existía el anillo vial, hace más de 30 años no estaba el urbanismo que está hoy en día en este sector. No estaban los barrios, no estaban los edificios. Era una zona rural donde esas empresas podían trabajar en ese entonces, por eso tenían ahí sus producciones”, explicó la personera.

Según lo reafirmó la Personería de Floridablanca, ya hay un compromiso de los empresarios que tienen galpones desde hace más de 20 o 30 años en esa zona y comenzará el desmonte y el traslado de estos galpones a otros lugares donde no generen este tipo de contaminación, sobre todo a las comunidades de la calle 200.

