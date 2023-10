“Es una denuncia temeraria”: Juvenal Díaz, candidato a la Gobernación de Santander, ante acusación

El Consejo Nacional Electoral aceptó la demanda en contra de la candidatura a la Gobernación de Santander de Juvenal Díaz, por una presunta inhabilidad para el cargo por, presuntamente, no haber renunciado al Ejército Nacional un año antes de las próximas elecciones que se realizarán en todo el país el 29 de octubre, esta entre otras acusaciones.

“Que el señor Juvenal Díaz Mateus inscrito por la coalición General Juvenal Gobernador a la fecha no cumplió con el trámite previo a la inscripción de la candidatura exigido en el decreto 513 de 2015 por el cual se crea la ventanilla única electoral. Permanente, como puede ser consultado en el propio Ministerio de Interior y en los documentos aportados a la Registraduría para su inscripción”, dice el documento radicado el 2 de octubre del presente año por Román Alfredo Castañeda Morales.

De igual forma la solicitud de revocatoria dice que: “El candidato a la Gobernación de Santander Juvenal Díaz en la actualidad está siendo investigado por actos de corrupción durante su actuar ante el Ejército Nacional de las cuales a la fecha aún sigue en vigencia los procesos antes mencionados”.

En ese sentido y a través de un comunicado el candidato Juvenal Díaz explicó que “Es falsa la afirmación de que no fue inscrita su candidatura en la Ventanilla Única Electoral Permanente. “Sí me inscribí y se revisó que no tenía ningún antecedente ni penal, ni disciplinario, ni ninguna inhabilidad”.

Según la campaña de Díaz: “El abogado que presentó la solicitud omite información en cuanto a que, para que exista inhabilidad, el funcionario público debe tener autoridad militar y jurisdicción y, no tenía autoridad militar ni jurisdicción sobre Santander. El ciudadano que presentó la solicitud no adjuntó ninguna clase de pruebas, por lo tanto, el CNE solicita al General Juvenal presentar las evidencias dentro del término de un (1) día siguiente al recibo de la comunicación. A esto, el General Juvenal indicó que, “estas pruebas que ya se tienen listas y serán enviadas hoy mismo” y agregó que “irónicamente me toca presentarlas a mí, cuando el denunciante debería presentarlas.

