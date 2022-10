Video: polémica en Girón, Santander, por Yulia Rodríguez quien asumió como alcaldesa

Los habitantes de Girón, Santander , siguen en la incertidumbre sobre quien es su alcalde luego de que este jueves, 13 de octubre, Yuli Rodríguez ingresará a la alcaldía a tomar posesión del cargo tras la suspensión de Carlos Román por fallo de la Corte Constitucional.

Mientras algunos juristas dicen que el gobernador Mauricio Aguilar, debe nombrar un alcalde encargado de Girón tras la decisión judicial, otros afirman que Yulia Rodríguez, quien ganó las elecciones atípicas realizadas tras la primera suspensión de Román en 2021 debe ser quien asuma las riendas del municipio.

"Ella no es la alcaldesa de los gironeses. Yulia Rodríguez está sumiendo el cargo de una forma ilegal. No la queremos en la alcaldía. Vamos denunciar los hechos ante la Procuraduría, ella se tomó la alcaldía", afirmó el veedor ciudadano de Girón c

En un video se observa como varias personas tratan de impedir que Yulia Rodríguez entre al despacho del alcalde, se genera una fuerte discusión y empujones entre los asistentes.

“Vengo aquí con mi credencial, a servirle a los gironeses, quienes me eligieron el 20 junio de 2021. Jurídicamente soy la alcaldesa del municipio, eso me lo acreditan y por eso estoy reasumiendo hoy esta gran labor. Vamos a reorganizar la casa, siéntanse tranquilos ”, afirmó Yulia Rodríguez desde un balcón de la Alcaldía de Girón.

El veedor Mauricio Gómez afirmó que interpondrá más demandas penales y administrativas contra Yuli Rodríguez por "usurpar el cargo como alcalde de Girón".

