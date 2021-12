Este 31 de diciembre los puestos de vacunación en Bucaramanga funcionarán hasta el mediodía

La secretaría de Salud de Bucaramanga confirmó una variación en el horario de atención para vacunación contra el COVID-19 este viernes 31 de diciembre.

Este día, los 32 puestos habilitados entre hospitales, IPS y puestos en centros comerciales, solo atenderán durante cinco horas desde las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Además, el 1 de enero de 2022 todos los puestos de vacunación estarán cerrados.

“Decidimos no prestar servicio de vacunación el 1 de enero porque es un día que, por la fecha, no va a haber mucha asistencia de personas, retomaremos el 2 de enero en el horario habitual de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.”, explicó Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga.