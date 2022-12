Estudiante que enfrentó a Uribe en foro sobre sobre paz es viral en redes

En un video que ya es viral en redes sociales un estudiante de derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que estaba presente en un foro presidido por Álvaro Uribe para fortalecer su campaña por el NO, enfrentó a Uribe.





El joven pidió la palabra para aclarar varios puntos del acuerdo e inició su intervención pidiéndole al exmandatario que no desinforme al país sobre el proceso de paz.





“Usted ha llamado la atención de estudiantes de derecho y nos ha dicho que leamos muy bien los acuerdos y varios de aquí ya lo hemos hecho.

Usted dice que no va a haber cárcel en los delitos de lesa humanidad y le digo señor presidente eso es pura mentira, el acuerdo lo dice que hay crímenes que no son amnistiables”, dijo el joven bumangués.





El estudiante también aseguró que es perjudicial la desinformación de la campaña por el NO que realiza el senador Uribe promueve en todo el país.





“Esa desinformación que usted está llevando por todo el país lo que trae es más guerra. Usted dice que se va a cambiar el sistema político, que las Farc nos van a volver chavistas y comunistas y le pido dígame la página exacta donde dice que se está negociando eso”, afirmó el estudiante.





Por último el estudiante le pidió la expresidente hablar con argumentos y no con demagogia ni populismo.





Estudiante en Bucaramanga le pidió al expresidente Uribe no desinformar sobre el proceso de paz https://t.co/RjbAE44h6C vía @YouTube — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) September 20, 2016

