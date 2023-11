“Fabrican falsos testigos para acusar de homicidios al alcalde electo de Puerto Wilches": abogado

El alcalde electo de Puerto Wilches , Santander, José Elías Múñoz, denunció ante la Fiscalía a dos exparamilitares por falsos testimonios en su contra.

Los delincuentes que están presos en dos cárceles del país por varios delitos afirmaron que el alcalde electo es el presunto determinador de dos homicidios en Puerto Wilches, acusación que fue negado por el propio José Elías Múñoz.

“Pido a la Fiscalía que con urgencia se resuelva no solo las acusaciones en mi nombre. Para eso me he puesto a disposición de atender todos requerimientos y hemos entregado las pruebas. Pero también que se investigue con urgencia las personas que se encuentran detrás de estos testigos falsos”, manifestó el alcalde electo de Puerto Wilches.

EL abogado Leonardo Vásquez, aseguró a Blu Rario que varias personas y políticos de Puerto Wilches, “crearon un entrampamiento contra José Elías Múñoz con falsos testigos para afectar la campaña y desacreditar al alcalde electo”.

El abogado Vázquez en sus redes sociales publicó la conversación telefónica con alias ‘Satanás’.

“Alias ‘Satanás’, es uno de los exparamilitares que acusó falsamente a José Elías Múñoz de ser el determinador de dos homicidios ocurridos el año pasado en Puerto Wilches. Ese sujeto se comunicó con el alcalde electo y conmigo y afirmó que todo fue un montaje porque unos señores le están haciendo a guerra a José Elías”, manifestó el abogado Vásquez.

José Elías Muñoz ganó las elecciones a la Alcaldía de Puerto Wilches, con 9.130 votos sobre Johann Alexis Ruiz, quien logró 6.753 votos.