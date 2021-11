Faltan garantías en el concurso para contralor: concejales de Bucaramanga

Sigue creciendo la polémica en el Concejo de Bucaramanga por la controvertida elección del nuevo contralor municipal. El último hecho fue la renuncia de los concejales Tito Rangel y Antonio Sanabria a la comisión accidental de verificación del concurso adelantado por la Universidad de Cartagena.

"El proceso que ha sido tan cuestionado desde el principio, no tiene respuestas claras, la universidad no da la cara y no hay una seguridad. No prestaremos nuestro buen nombre para dar aval a un proceso cuestionado técnica, jurídica y moralmente", aseguró a BLU Radio el concejal Tito Rangel.

Señaló además que existen evidencias claras de presuntas inhabilidades en varios de los participantes y posibles integrantes de la terna a contralor.

Acabo de renunciar a la designación como integrante y coordinador de la comisión accidental del proceso de selección de convocatoria pública para proveer el cargo de contralor municipal, frente a la falta de garantías en la cadena de custodia de los exámenes. 1/3 pic.twitter.com/pbrhNPDDt5 — Tito Rangel - Concejal Bucaramanga (@TitoRangel8) November 8, 2021

Nueve concejales de Bucaramanga, quienes hacen parte de la minoría del cabildo anunciaron en sus redes sociales que se retiran de la elección del nuevo contralor municipal por falta de garantías en el cuestionado concurso.

Las minorías nos retiramos del proceso de elección de Contralor.



¡Quieren ponernos a validar sus jugaditas! Un concurso sin los mínimos se revelan que el presidente es compadre de la -mejor puntuación- eso es simplemente impresentable, mejor dicho: ¡Una vergüenza! 😨😨 — Carlos Parra (@CarlosParraBUC) November 9, 2021

La terna para elegir al nuevo contralor de Bucaramanga quedo conformada por Viviana Marcela Blanco, madrina de bautizo de la hija del concejal Fabián Oviedo, Víctor Julio Contreras y Jaime Alexander Jaimes, expersonero del Valle de San José.

El 22 de noviembre será la elección del nuevo contralor de la capital santandereana.