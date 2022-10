Familiares de madre e hijo asesinados en Santander exigen justicia

Familiares de Irene Pérez y su hijo Juan Diego Franco Pérez se avocaron a la alcaldía de Cimitarra para exigir que al hombre responsable del crimen de estas dos personas se le imponga la máxima pena.



“Nos tienen destrozados, por favor pedimos que le den 60 años de cárcel, que se haga justicia y no nos engañen porque él mató a nuestros familiares”, dijo Marina Ariza, hermana de Irene Pérez.



El hombre aún no ha sido enviado a la cárcel y no ha sido presentado ante un juez de control de garantías para que judicialice su captura.



Grupos ciudadanos y organizaciones sociales han permanecido con la familia y preparan una movilización.



“Les pedimos a las autoridades que nos digan cómo avanza la investigación. Estamos frente a la instalaciones de la Fiscalía y haremos una propuesta pacífica para exigir respeto por la mujer”; señaló Alba Cristina Martínez, ONG en defensa de la mujer.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM