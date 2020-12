Finalizó tercera etapa en estudio de vacuna contra el COVID – 19 en Santander

Más de 500 personas en Santander recibieron la dosis en dos clínicas de la posible vacuna contra el coronavirus durante la fase final del estudio.

Carlos Carreño fue el primero en recibir el inmunizador y dice que confía en su efectividad

“Tuve una experiencia, un contacto con un amigo que tuvo COVID, precisamente lo hice intencional para ver qué reacción tenía y no me pasó nada, no me contagié, entonces muy tranquilo por eso”, dijo.

La empresaria Diana Rivero también participó como voluntaria.

“Me llamaron e hicieron la cita, me vacunaron y hoy tuve el primer control después de un mes de la vacuna y ya me hicieron tomas de sangre”, sostuvo.

En la Fundación Cardiovascular de Colombia fueron 263 personas, entre los 18 y 90 años, quienes participaron de la tercera fase de estudios de la vacuna de Johnson y Johnson, hasta el momento ninguno de los voluntarios ha tenido alguna reacción adversa.

“Los pacientes están muy bien, ninguna persona ha presentado evento adverso serio, desde luego que las molestias usuales qué ocurren cuando las personas se vacunan, algunos presentan fiebre, dolor de cabeza, otros han presentado algunas molestias menores”, informó Federico Silva, director de la Unidad de estudios clínicos de la Fundación Cardiovascular de Colombia.

Los pacientes están siendo constantemente monitoreados para probar si la vacuna funciona.