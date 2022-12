Fuertes controles de la Policía al transporte informal en carretera

Para esta época decembrina los destinos turísticos más apetecidos por los viajeros son Bucaramanga, la costa atlántica, San Gil y Boyacá, así lo aseguró el subgerente administrativo de la empresa de transportes, Copetran, Jorge Eliecer Gallos.

Sin embargo, debido a la gran demanda de pasajes muchas personas optan por el transporte informal, sin pensar en las consecuencias, agregó el representante de la empresa.

Publicidad

Le puede interesar Cinco tips para viajar seguro en carretera

Por esa razón, le recomendó a las personas que decidan viajar evitar los transportes informales, por seguridad.

“Es preferible que compren los tiquetes en las taquillas de las respectivas empresas porque se han incrementado los fraudes en las tarjetas de créditos, compran los tiquetes en taquillas no autorizadas y cuando van a viajar estos ya han sido reportados como no validos por transacciones no aprobadas”, puntualizó Jorge Gallos.

Por otra parte las autoridades desplegaron operativos con puestos control en las vías para supervisar que los pasajeros se movilicen seguros y de manera legal.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM