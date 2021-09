Fundación estaría pidiendo firmas para Rodolfo Hernández a cambio de un puesto de trabajo

En un audio publicado por el diario Vanguardia, se escucha a un hombre a quien le habrían pedido firmas para el movimiento Liga Anticorrupción de Rodolfo Hernández y la lista a la Cámara de Representantes a cambio de un puesto de trabajo para una fundación que tiene contratos con el ICBF.

En el audio un hombre quien asegura que le pidieron las firmas, dice “para un proceso de selección de personal de un programa del ICBF hay que llenar una cantidad de firmas, el formato tiene 15 espacios y hay que llenar 60 en total, entonces para el proceso de contratación hay que llenar eso”.

Señala que todo ha sido hermético.

“Es un programa del ICBF que va a salir ahorita en septiembre entonces me imagino que aprovechan la salida del programa para también aprovechar los profesionales que estan haciendo la solicitud de trabajo y la idea es apoyar la lista del partido de Rodolfo”, asegura el denunciante en el audio.

La denuncia vincula a la candidata y quien lidera la lista a la Cámara de Representantes por el movimiento Liga Anticorrupción, Erika Tatiana Sánchez.

En diálogo con BLU Radio, la candidata, dijo que es falso que estén pidiendo firmas para apoyar su candidatura a través del movimiento de Hernández y que si bien trabajó en la fundación, actualmente no tiene ningún vínculo.

Publicidad

"Es falso todo lo que están diciendo. Yo si trabaje hace unos años en esa fundación que mencionan, fui trabajadora social y coordinadora en esa fundación, pero no tengo conocimiento de que ellos estén ejerciendo esa actividad que no es una actividad ética pues no se tiene por qué realizar, yo no necesito que se amarren contratos porque yo no estoy vinculada a ninguna fundación", aseguró la candidata.

Hace una semana también se conoció otro audio en el que el mismo Rodolfo Hernández le pedía dinero a los aspirantes al congreso por su movimiento la liga, y que él mismo reconoció que lo hizo y justificó que se trataba de un aporte para los gastos de campaña y sostenimiento del movimiento una vez los aspirantes resultaran electos.