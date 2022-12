Ganó NO porque la clase política no se puso la camiseta: Promotores del SÍ

En 46 municipios de Santander el NO fue protagonista en la jornada del plebiscito. Los promotores del SÍ aseguran que la abstención y la falta de compromiso de los partidos llevó a obtener ese resultado.

“Desde Simón Bolívar los comportamientos electorales están marcados por intercambios políticos y la clase política en Santander no se puso la camiseta. La campaña fue impulsada por comités y otros grupos distintos a la política”, indicó Julio Acelas.

Seguidores del SÍ manifestaron que el odio hacia las Farc sigue latente en la ciudadanía

“Un factor nacional es sin duda la matriz de venganza y odio hacia las Farc. Lo que preocupa es que están basadas en dinámicas emocionales donde se apeló a la familia, temas de género y tienen poco sustento argumentativo y racional”, aseguró Acelas

También aseguran que hay mucho división y debe haber llamado a un consenso

“Yo no veo que se pueda renegociar en los acuerdos pero debe haber participación del sector del NO en los acuerdos. La paz es la tarea más importante y no puede quedar excluido nada, lo que pasó ayer es el camino hacia una constituyente”, manifestó Acelas.

