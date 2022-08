Hace 16 años están construyendo cinco garitas en la cárcel de Bucaramanga y no las han entregado

En un elefante blanco se convirtió la obra de construcción de cinco garitas o torres para la vigilancia interna y externa de la cárcel Modelo de Bucaramanga. La obra que inició en el año 2006 está a medias, el contratista la dejó sin escaleras para su acceso, sin vidrios y en obra negra en su interior.

Según denunció Jesús Córdoba, presidente del Sindicato de la cárcel Modelo de Bucaramanga, el valor inicial del contrato fue por $4.298 millones a cargo del Consorcio Infraestructura Inpec.

“Es una situación que estamos viviendo desde el año 2006 y muy preocupados porque se inició esta adecuación de las torres de las garitas y no se terminaron. Para usarlas, aunque no están terminadas, toca subir con una cuerda porque no hay escaleras. En 2019, después de una serie de demandas y de tutelas dieron la oportunidad de una nueva contratación, pero entró la pandemia y ahí quedaron las obras “, aseguró el dragoneante y dirigente sindical.

Por falta de las nuevas garitas, los guardianes tienen que seguir usando las antiguas torres, construidas hace más de 60 años, con fallas estructurales y un evidente peligro para los encargados de la seguridad en la cárcel Modelo de Bucaramanga.

Blu Radio. Daños en garita de la cárcel Modelo de Bucaramanga / Foto: Sindicado de la cárcel Modelo

“No es digno el trabajo que estamos realizando en estas condiciones. Lastimosamente son las mismas torres que se construyeron en 1961 estamos viendo en el 2022 con las mismas garitas nos quedamos en el tiempo, por eso, hacemos un llamado a la Uspec para que se terminen las obras lo más rápido posible”, manifestó Córdoba.

El representante de los guardianes espera la respuesta de una carta en la que expuso las difíciles condiciones en las que trabajan al Ministerio de la Protección Social, al Ministerio de Justicia, a la Unidad de Servicios Penitenciarios, a la Procuraduría, la Contraloría y al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.