Héctor Mantilla no aceptó la curul del estatuto de oposición en la Asamblea de Santander

Héctor Mantilla, quien obtuvo la segunda mayor votación a la Gobernación de Santander, con 208.000 sufragios decidió no aceptar la curul que le otorga el estatuto de la oposición en la Asamblea de Santander, así lo dio a conocer a través de un video que publicó en sus redes sociales y de una carta que envió a la Comisión escrutadora de Santander.

“Héctor Guillermo Mantilla Rueda, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.095.818.011 de Floridablanca – Santander, actuando en nombre propio, en virtud de lo contemplado en el artículo 263 de la Constitución Política de Colombia, en concurso con los dispuesto en la ley 1909 de 2018 en su artículo 25, como candidato a la Gobernación de Santander periodo 2024 – 2027 por la Coalición por el Desarrollo de Santander, quien ocupe el segundo puesto una vez realizado el escrutinio, y antes que culmine el de la Asamblea Departamental de Santander me permito manifestar que declino a la curul que por estatuto de oposición me corresponde”, dice la carta que Mantilla dio a conocer públicamente.

Hoy, reconociendo los resultados de la Gobernación, tomo una decisión que me llena de reflexión y gratitud. Mi familia es mi tesoro más preciado, y es hora de dedicarles el tiempo que merecen. Por ello, anuncio mi declinación en la aspiración a la Asamblea. pic.twitter.com/CoQygzc8vC — Héctor Mantilla (@HectorGMantilla) November 4, 2023

Entre otras cosas Mantilla explicó que la decisión la tomó teniendo como objetivo pasar más tiempo con su familia, con la cual no ha vivido en los últimos años debido a su trabajo en diferentes instancias, como el Parlamento Andino.

Mantilla también explicó que el plan de gobierno que había diseñado para la región de Santander fue puesto al servicio del gobernador electo Juvenal Díaz, con quien conversó por teléfono y le hizo saber que espera que le vaya bien en sus cuatro años de gobierno al frente del departamento, luego que lograra sacar más de 410.000 votos en las pasadas elecciones de autoridades territoriales.

Publicidad