Hijo desenterró a su mamá que murió por COVID-19 para comprobar que no lloraba el cuerpo equivocado

Durante los últimos cinco meses, 15 hermanos han vivido un drama en Santander luego que su mamá muriera por COVID-19.

La mujer de 80 años falleció como consecuencia al virus el 8 de enero en una clínica de Floridablanca la cual notificó a la familia sobre el deceso, pero 24 horas después no había entregado el cuerpo.

Publicidad

"Luego supimos que, por un error, los funcionarios de la clínica Fosunab le entregaron el cuerpo de mi mamá a una familia de Charalá que también había perdido a su mamá por el virus, ahí comenzó nuestro drama", aseguró en diálogo con BLU Radio, Gonzalo Serrano.

El 11 de enero, Gonzalo Serrano y sus 14 hermanos recuperaron el cuerpo de quien supuestamente era su mamá. Sin embargo, según contaron, la clínica no les dejó corroborar la identidad de su madre porque estaba dentro de una bolsa blanca sellada.

"Después procedimos a enterrarla en un cementerio de Bucaramanga. Ante las dudas de mis hermanos, interpusimos una tutela que ganamos y obligó a Fosunab a pagar la exhumación que se realizó hoy", manifestó el señor Serrano.

Afortunadamente para la familia Serrano este jueves se acabó el drama y la incertidumbre, pues, luego de este proceso, comprobaron que el cuerpo enterrado si era el de su madre tras cinco meses de angustia.

Publicidad

"No sabíamos si estábamos llorando un cuerpo diferente, es un drama que no se lo deseo a nadie (...) Esto debe servir de experiencia para que las clínicas ajusten sus procesos y protocolos en la entregada de cadáveres de personas que fallecen por el COVID-19 y no generen más angustia a las familias que están pasando por un dolor intenso", señaló el concejal de Betulia, Gonzalo Serrano.