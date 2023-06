Hombre dejó parapléjica a menor en intento de feminicidio en Bucaramanga y pagará 25 años de cárcel

Un hombre de 27 años de edad identificado como Jorge Luis Quintero Ortega fue condenado a 25 años y un mes de prisión por el delito de tentativa de feminicidio agravado ya que en agosto de 2022 le causó una herida con un cuchillo a una menor de edad que era su compañera sentimental, herida que le afectó la médula espinal en un hecho que dejó a la menor parapléjica.

“Mi hija iba para la casa y el delincuente ese me la raptó, él le puso un cuchillo en la espalda y le dijo que si no se iba con él la iba a matar y se subieron a un taxi, en el carro empezaron a discutir y ahí en los semáforos del barrio Dangond que estaban en rojo, pues ella se bajó y el hombre la alcanzó y la agredió con un cuchillo en la frente y entonces ella lo empujó, y ahí fue donde ella sintió que algo le bajaba por el cuello y era sangre y ella cayó”, dijo Shirley Camargo, mamá de la menor.

Por estos hechos un juez de control de garantías decidió imponerle una condena de 25 años y un mes de prisión por el delito de tentativa de feminicidio agravado, que no contempla ninguna rebaja de pena al hombre de 27 años de edad que agredió a la menor.

“El hombre le dio una puñalada que le dañó la médula ósea y ella no podía pararse, ella sitió un templonazo y ella cayó, y los médicos me dicen que mi niña va quedar como está en la camita, como un bebé, porque ella no siente del busto para abajo, no siente nada, solamente siente los bracitos y la cabeza de resto no siente nada en el cuerpo, yo lo único que quiero es que me ayuden, que me den justicia, que no lo suelten, que no lo dejen suelto por nada del mundo porque ese hombre es un peligro”, agregó Camargo.

