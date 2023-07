Partido Liberal entregó oficialmente aval a Horacio José Serpa para aspirar a Alcaldía Bucaramanga

En la mañana de este viernes se confirmó que el Partido Liberal le otorgó el aval a Horacio José Serpa para que sea el candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Esta semana se había conocido una foto en la que, precisamente, aparecen Horacio José Serpa y el director del Partido Liberal, César Gaviria , que en efecto evidencia esa reconciliación luego de que Serpa Moncada renunciara a aspirar al Senado porque no encabezó la lista del año pasado.

En diciembre de 2021, Horacio José Serpa se había distanciado del Partido Liberal y cuestionó a César Gaviria. Esto dijo en su momento: “el Partido Liberal perdió su razón de ser. No hay comunicación con sus bases, no hay proyecto político y muchísimo menos hay una propuesta real para el país. Lo que sí hay es un maltrato permanente para los no gaviristas, no hay garantías y existe una persecución, hicieron trizas el Partido”.

Publicidad

Durante la lucha por el aval del Partido Liberal hubo división entre los liberales del departamento de Santander e incluso se realizó una encuesta en la que ganó el exsecretario general del Partido, Miguel Ángel Sánchez, quien en Twitter señaló que el próximo lunes dará su opinión sobre la entrega de este aval.