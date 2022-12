ICBF encontró a 23 niños venezolanos trabajando en semáforos de Bucaramanga

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, informó que este año 23 menores venezolanos han sido retirados de sus familias y están en proceso administrativo de restablecimiento de derechos por distintas causas, entre ellas el trabajo en las calles.

Al respecto la directora regional del Bienestar Familiar, Margy León, informó que estas situaciones no están permitidas por lo que la institución inició el proceso de restablecimiento de derechos con los menores encontrados trabajando.



"Se hace un trabajo primero con las familias, de asistencia y asesoría a la familia, y realmente cuando ya los niños están con derechos vulnerados o que las familias no sean garantes de esos derechos, pues entra a un proceso administrativo de restablecimiento de derechos con una medida de protección", explicó la directora.

La llegada masiva de venezolanos a Bucaramanga por la crisis que enfrenta el vecino país ha traído consigo una serie de repercusiones que los ciudadanos denuncian a diario, como la presencia de niños entre los cero y seis años en semáforos, separadores y calles de la ciudad.

Mientras sus padres trabajan vendiendo dulces, los menores esperan en la vía pública todo un día, así lo relató a BLU Radio Gregory Rojas un venezolano que llegó a la capital santandereana con su familia el pasado abril.



"Yo me pongo solo a vender una colombina y muchas personas me esquivan porque creen que es para consumo, para droga (...) y yo estando con mis hijos y con mi esposa ya se dan cuenta de que es para mi familia y la comida, y me colaboran demasiado con los niños", dijo Rojas.



De acuerdo con el relato del venezolano, en otras familias de migrantes mientras que los niños más pequeños acompañan a sus padres, los más grandes entre 14 y 17 años esperan la luz roja de los semáforos para limpiar los vidrios de vehículos.



Debido a la gravedad de la situación, la Secretaría del Interior municipal se pronunció al respecto a través del vocero Ludwing Mantilla Castro, subsecretario de esta cartera.

"Estamos realizando unos operativos en los semáforos, en las plazas de mercado porque buscamos que haya cero trabajo infantil en la ciudad. Hemos habilitado desde el día de hoy un hogar de paso para que este trabajo sea articulado", informó el funcionario.



Además, Mantilla Castro reportó que en un operativo de la Policía fue encontrada una adolescente de 16 años de edad en una casa dedicada a la prostitución. La menor fue trasladada a un hogar de paso y el lugar fue sellado mientras se determina la sanción para los propietarios.

