Incautan gran cantidad de licor adulterado en una bodega de Bucaramanga

En un operativo realizado en el centro de Bucaramanga , el grupo Anticontrabando de la Secretaría de Hacienda de Santander y la Policía Fiscal y Aduanera hallaron 1.705 botellas de licor nacional y extranjero sin estampillas y adulterado.

El licor entre whiskey, aguardiente, ron, vino y vodka permanecía guardado en una bodega de un negocio y era comercializado de manera ilegal.

En el sitio también fueron halladas 5.750 cajetillas de cigarrillo que no contaban con los documentos de importación.

“Los santandereanos ponen en riesgo su salud y la de sus familias con el consumo de estos productos. Por eso los invitamos a comprar en establecimientos confiables y que verifiquen a través de la plataforma Syctrace la legalidad de las estampillas”, manifestó el secretario de Hacienda de Santander, Félix Ramírez.

El licor importado que se aprehendió quedó bajo supervisión y custodia de la Policía Fiscal y Aduanera , y el nacional bajo custodia de la Gobernación de Santander, los cuales después de un tiempo determinado son destruidos en las bodegas del operador logístico Almagrario, ubicado en Girón.

Las autoridades hicieron un llamado y recomendaron a las personas antes de comprar esta clase de productos exigir la botella sellada con los requerimientos de seguridad, revisar que la unión entre el cuello de la botella y la tapa no esté sellada con cintas o elementos diferentes a los seguros originales, verificar que la estampilla de seguridad entre la tapa y la botella no estén rotos, comprobar que el contenido no contenga partículas extrañas y comprar el licor de consumo en lugares reconocidos desconfiar de precios inferiores a los acostumbrados.

