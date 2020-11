Incertidumbre entre los usuarios de Medimás en Santander por liquidación de la EPS

La decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de revocar los servicios de Medimás, dejó en la incertidumbre a 175.278 afiliados en Santander.

“Si van a acabar Medimás, qué va pasar con los usuarios o con los pacientes como mi padre que tiene cáncer de tiroides y tiene un tratamiento costoso, ¿Podemos nosotros decidir que EPS tomar?, muy seguramente muchas EPS no van a querer tomar un caso como el de mi padre, que tiene una enfermedad de alto costo", aseguró Luz Stella Olago, familiar de un usuario de Medimás.

De igual forma, varios usuarios explicaron que reciben con agrado la liquidación de la EPS Medimás porque venían teniendo varios problemas en la asignación de medicamentos y autorizaciones para procedimientos médicos.

“Me parece una decisión acertada, porque el servicio no era muy bueno que digamos, yo por ejemplo, tenía que recibir una operación, y debían hacer una junta nuclear, pero un año después me dijeron que hicieron varios procedimientos que no eran, entonces el servicio la verdad era muy malo”, explicó Alberto Gómez, usuario de la EPS.

De igual forma el señor Nicolás Colorado, usuario de la EPS, explicó que recibe con agrado la liquidación de la EPS en Santander, pero no sabe ahora qué va pasar con sus servicios de salud, puesto que requiere varios procedimientos con urgencia y la liquidación ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud lo deja completamente en el limbo.

#SupersaludTeInforma | Supersalud revoca funcionamiento de EPS Medimás en 4 departamentos.



Consulte toda la información aquí ➡️https://t.co/xSKKpDuZhH pic.twitter.com/yMHlaBSTlP — Supersalud (@Supersalud) November 13, 2020