Inicia la alternancia educativa en colegios de Piedecuesta, Santander

En dos sedes educativas de Piedecuesta se realizará el primer piloto de alternancia educativa en Santander con los estudiantes de décimo y once grado.

“Se trata de una experiencia para darle a los estudiantes de las sedes educativas Granadillo y Menzuly la oportunidad de que retornen a las aulas bajo el modelo de alternancia, ya es un trabajo que se socializó con toda la comunidad, con los docentes, con los padres de familia”, explicó Adela Silva, secretaria de Educación de Piedecuesta.

En este proceso no se obligó a los integrantes de la comunidad quienes aceptaron participar de esta iniciativa agregó Silva.

Se trata de 13 estudiantes de décimo grado y 11 de undécimo en una sede y 18 en otra, quienes hacen parte de colegios ventilados y con todos los protocolos de bioseguridad, al igual que las rutas de transporte escolar.

“Se tuvo muy en cuenta el tema de los horarios para que ellos no consumieran alimentos para evitar situaciones que pudieran contagiarse, eso no va pasar. Por eso llegan a las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 a.m. son tres horas que ellos van estar ahí, en cada una de las aulas cuidados con sus profesores”, explicó la secretaria de Educación de Piedecuesta, Adela Silva.

