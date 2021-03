Inundaciones y problemas de movilidad, tras las lluvias en el área metropolitana de Bucaramanga

La vía entre Bucaramanga y Piedecuesta se convirtió durante varias horas en el centro de la emergencia que dejaron las intensas lluvias registradas la tarde de este jueves en el área metropolitana.

Los sectores más afectados fueron La Españolita y los alrededores del Instituto Colombiano del Petróleo, donde centenares de conductores, especialmente en motocicletas, tuvieron inconvenientes para transitar.

En varios videos subidos a las redes sociales, se registraron las inundaciones ocurridas en algunos barrios de Piedecuesta y en la vía nacional.

#Video Reportan inundaciones y emergencias en varios sectores del área metropolitana de Bucaramanga tras un fuerte aguacero #VocesySonidos pic.twitter.com/bsABJgpKJV — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) March 19, 2021

El director de Gestión del Riesgo Departamental, César García, advirtió que en el sector de Guatiguará, en Piedecuesta, dos personas fueron arrastradas por la corriente del río Hato, aunque algunas personas de la zona las rescataron con vida.

“El llamado es a la prevención, a no conducir en las noches cuando se presenten lluvias, a no botar materiales ni desechos a los ríos y a no hacer uso recreativo de quebradas o cualquier fuente hídrica”, señaló García.