Investigan presunta agresión de policías a dos detenidos en estación de Bucaramanga

El subcomandante de la Policía de Bucaramanga, coronel Luis Quintero, confirmó que se abrió una investigación interna para esclarecer los hechos tras una denuncia sobre la presunta agresión que sufrieron dos capturados en medio de un operativo de búsqueda de sustancias alucinógenas en los calabozos de la estación Sur.

"La persona que aparece golpeado se entrevistó con un funcionario de la Defensoría del Pueblo recibió la denuncia para garantizarle sus derechos. Nosotros también a través de la oficina de Disciplina y Derechos Humanos se adelante la correspondiente investigación interna", señaló el coronel Quintero.

BLU Radio conoció el testimonio de dos personas que están detenidas en la estación de la Policía. En los videos uno de ellos se ve con lesiones en su rostro y el otro afirma que le duele el cuerpo tras haber sido golpeado por uniformados.

"Me hicieron quitar la ropa, como me quede en boxer, me pegaron un arepazo. Entonces yo me subí la ropa y me vine para la celda y a los dos minutos llegaron diciendo que yo tenía algo, pero realmente yo tenía mi traba, yo soy consumidor desde los 10 años, pero mire como me dejaron, me pegaron, eso es violación", afirmó uno de los detenidos que denunciaron los hechos ante la Defensoría del Pueblo.

El coronel Luis Quintero al conocer este testimonio señaló que hay otra versión sobre los hechos que estamos investigando.

"Pusimos toda nuestra capacidad interna para esclarecer los hechos. Así como se informa que la posible participación de nuestros uniformados también se dice que algunos de los internos a quienes se les quitó la droga golpearon a esta persona, en todos caso estos son hechos que están en investigación", afirmó el subcomandante de la Policía de Bucaramanga.

Publicidad

En el operativo realizado en la estación Sur de la Policía de Bucaramanga se decomisaron sustancias alucinógenas, celulares y otros elementos no permitidos en los calabozos.