Jaime Andrés Beltrán se consolida en la intención de voto para la Alcaldía de Bucaramanga: Invamer

Según los resultados de la más reciente encuesta Invamer, el candidato Jaime Andrés Beltrán lidera la intención de voto para la Alcaldía de Bucaramanga con un 35.8 %.

El resultado tuvo una leve variación respecto al de septiembre. Jaime Andrés Beltrán aumenta y se consolida como el posible ganador de la contienda electoral, que se realizará este domingo, 29 de octubre.

Intención de voto Bucaramanga Foto: Invamer

El sondeo de Invamer, contratado por Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador, mide la intención de voto a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga cuando quedan cuatro días para que se cumplan las elecciones regionales en todo el país.

Beltrán es el candidato con mayor apoyo y lidera la intención de voto con un 35.8 %. Durante las tres encuestas realizadas, el aspirante siempre ha salido primero y en esta oportunidad registró el porcentaje más alto: 32.7 % (agosto) y 30.6% (septiembre).

Alcaldía de Bucaramanga Foto: Noticias Caracol

“Quiero agradecer a Bucaramanga porque la encuesta real la he vivido en cada barrio, esquina y calle de la ciudad. Estoy muy feliz con tanto respaldo que la gente me brinda. No hemos ganado nada, debemos seguir con más fuerza”, escribió el candidato en su cuenta de la red social X.

El segundo puesto en la intención de voto cambió de dueño: Fabián Oviedo pasó de 8.5 % a 13.5 % y supera a Horacio José Serpa, quien registró 11.6 %.

El top 5 de los aspirantes con mayor intención de voto lo completan Carlos Felipe Parra (9,9 %) y Consuelo Ordóñez (8,0 %).

La intención por el voto en blanco ha venido bajando con el paso de los días. En la primera encuesta se registró 8.8 %, en septiembre 6.1 % y ahora, cuando se marca la recta final de las elecciones regionales, la intención por el voto en blanco pasó a 5.3 %.

Intención de voto Bucaramanga Foto: Invamer.

Por último, la inseguridad sigue siendo el principal problema que deberá abordar el próximo mandatario de los santandereanos, según el 77.3 % los encuestados. Movilidad y desempleo son los otros dos temas que más preocupan a la comunidad.

Ficha técnica de la encuesta Invamer

Esta encuesta Invamer fue realizada a 6.000 hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, aptos para votar en las elecciones y que sean residentes en: Bogotá (5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126), Barranquilla (810.019) y Bucaramanga (390.351), para un total de 9.866.662 personas, según el censo de 2018. Es decir, 1.200 encuestas por ciudad.