La ideología de género no está en los acuerdos: Monseñor Camilo Castrellón

La iglesia católica en Barrancabermeja expresó que la paz debe ser el camino para los colombianos y acabar con años de violencia que han azotado a regiones como el Magdalena Medio.





“La derrota de la paz se llama guerra y esta no trae nada bueno. En una situación de estas debemos buscar la serenidad y la objetividad”, dijo Monseñor Camilo Castrellón, obispo de la Diócesis de Barrancabermeja.





Para el obispo se deben dejar de lado los intereses particulares y unirse frente a un solo objetivo, la paz de Colombia.





“El acuerdo de la Habana no es malo, es el mejor que hemos tenido. Se puede mejorar porque en la metodología faltó más inclusión pero debo decir que argumentos como la imposición de la ideología de género en los acuerdos no tiene cabida. Allí no se está imponiendo la ideología de género ni la impunidad, eso no es verdad. Los invito a leer los acuerdos con serenidad”, indicó monseñor.





También expresó que el premio nobel de paz para el presidente Santos es un aliciente para el mandatario después de la derrota del SÍ donde actuó como gran demócrata.





“Ahora con este premio que le dan afirmamos más que es una oportunidad para trabajar por la paz”, indicó Mons. Camilo Castrellón.





Por último señaló que lo importante es no dejarse llevar por los sentimientos y se haga un estudio sereno de los acuerdos de paz con las Fac.





