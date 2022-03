Ladrones realizaban secuestro exprés para desocupar cuentas bancarias de sus víctimas en Santander

Seis casos en los que ladrones realizan secuestro exprés para desocupar cuentas bancarias han sido denunciados en Bucaramanga y el área metropolitana.

El último fue el de un comerciante, quien fue abordado por dos secuestradores que lo amenazaron con cuchillos y lo obligaron a subir al taxi, que era utilizado para realizar los secuestros exprés extorsivos.

Ya dentro del vehículo, el comerciante fue golpeado, herido, obligado a entregar sus pertenencias y las claves de ingreso a sus cuentas bancarias.

“Me amenazaron, me robaron el dinero que llevaba y me revisaron el celular, como se dieron cuenta que tenía Nequi, me desocuparon la cuenta y la cuenta del trabajo, me taparon los ojos y me llevaron por toda la ciudad, también me apuñalaron en el hombro”, contó la comerciante víctima de secuestro exprés.

Posteriormente fue llevado a una zona boscosa en el municipio de Girón, Santander, donde fue rescatado por el Gaula de la Policía.

“El llamado al 123 alertando sobre la desaparición del comerciante permitió el seguimiento y ubicación del taxi, logramos llegar hasta la zona boscosa, rescatar al comerciante y capturar a los dos delincuentes”, confirmó el coronel Edgar Andrés Narváez, jefe regional Antisecuestro y Antiextorsión No. 5.

Aunque las autoridades tienen conocimiento de al menos 30 víctimas del secuestro exprés por parte de los delincuentes, solo hay seis denuncias formales.

Los dos hombres capturados tendrán que responder por los delitos de hurto calificado y agravado y secuestro extorsivo.