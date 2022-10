Liquidar contrato de fotomultas en Floridablanca costaría $159 mil millones

En medio de un foro sobre fotomultas el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, nuevamente manifestó su preocupación porque hasta el momento la única salida para no continuar con el contrato es pagar una millonaria indemnización.



“En un fallo de primera instancia un juez reconoció que el contrato de las fotomultas no es legal porque se hizo a 15 años y permite al municipio reducirlo a 5 pero pagando una indemnización que supera los 159 mil millones de pesos, esto es la mitad del presupuesto del municipio”, anotó Mantilla.



El mandatario expresó que lo que se ha hecho es lograr que las personas que son sancionadas con una fotomulta, reclamen para que los comparendos se puedan derogar.



“En el 2016 se presentaron 33 mil reclamaciones por fotomultas de estas 21 mil fueron derogadas”, puntualizó el alcalde.



Finalmente dijo que se busca la forma de que el municipio no tenga que pagar indemnización por liquidar el contrato y de esta manera acabar con el sistema de comparendos a través del sistema de las fotomultas.





