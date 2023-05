Luego de 4 meses, volvió a funcionar en Bucaramanga el préstamo gratuito de bicicletas eléctricas

Luego de cuatro meses sin servicio, desde este martes 2 de mayo, empezó a funcionar nuevamente el servicio de préstamo de bicicletas y patinetas eléctricas denominado Clobi Bga ,que tiene como objetivo facilitar la movilidad de los bumangueses de una manera sostenible.

Son 12 estaciones las que hacen parte del sistema que extiende su horario y los días de funcionamiento así: de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes con último préstamo a las 7:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con último préstamo a las 5:00 p.m., y domingos y festivos entre las 8:00 a.m. a 1:00 p.m. con último préstamo a las 12:00 m.

Los puntos donde están disponibles las bicicletas y patinetas eléctricas son los siguientes: : UIS-cra 27, parque Cristo Rey, parque Santander, Mutis-La Consolata, Calle de los Estudiantes, parque de Los Niños, parque La Concordia, parque San Pío, Plaza Guarín, parque Girardot, La Joya, Cabecera y Concha Acústica.

En el 2022 cerca de 21.000 personas se beneficiaron con más de 200000 viajes.

