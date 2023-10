“Madure”: acalorada pelea entre Ferley Sierra y Juvenal Díaz en debate a la Gobernación de Santander

Minutos antes de que iniciara un debate a la Gobernación de Santander en la Universidad Pontificia Bolivariana, los candidatos a la Gobernación de Santander , Ferley Sierra y Juvenal Díaz, protagonizaron un bochornoso enfrentamiento verbal que, según algunos de los asistentes al debate, por poco termina en agresiones físicas.

El candidato por el partido Alianza Verde, Ferley Sierra, increpó al también candidato Juvenal Díaz para cuestionarlo por supuestos apoyos de la familia Aguilar.

“Yo aquí ante la ciudadanía que va a ver este video vengo a aceptar el reto, contarles que el clan Villamizar, un bandido, estuvo con los Aguilar (…) Usted es de los Aguilar”, le decía Ferley Sierra al otro candidato.

Entre tanto, el candidato Juvenal Díaz le respondía y le pedía respeto.

“Madure Ferley, respete. Madure”, le contesta.

En un momento la tensión aumentó y por poco termina en agresiones físicas.

“No me toque, no me toque”, le decía Juvenal Díaz a Ferley Sierra. El candidato del partido Alianza Verde le respondió: “cuidado Neymar, uy, quieto Neymar”.

El candidato Juvenal Díaz no tardó en contestarle a Ferley Sierra mientras lo perseguía con la cámara de su celular.

“Si usted me demuestra que el general Díaz tiene algún acuerdo con los Aguilar, yo renuncio. Déjeme hablar. Si usted me demuestra que yo tengo un acuerdo me voy”, le dijo.

Vea el momento:

#Video Bochornoso enfrentamiento protagonizó el candidato a la Gobernación de Santander, Ferley Sierra, contra el candidato Juvenal Díaz en la Universidad Pontificia Bolivariana. El encuentro por poco termina en agresiones físicas, según se observa en videos #MañanasBlu pic.twitter.com/6X3sCmoY3o — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 4, 2023