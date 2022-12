Marchan para evitar cierre del hospital San Juan de Dios de Floridablanca

Debido a la crisis del sistema de salud por las deudas de las EPS, falta de pago de salarios al personal médico y denuncias por mal servicio tienen al borde de la quiebra al hospital San Juan de Dios de Floridablanca.



“Estamos invitando a todos los vecinos y usuarios del hospital a que nos acompañen desde las 5 de la tarde en esta marcha que saldrá desde el centro comercial Cañaveral para salvar el hospital que está en déficit. Nadie quiere ayudar en nada y no quieren dar un paso para que no haya cierre”, señaló Roberto Quintero, organizador de la marcha.



Vea también Médicos del hospital de Floridablanca llevan 18 meses esperando pago de salario



El Ministerio de Salud calificó a la entidad en riesgo alto y deberá ser sometido a un programa de saneamiento fiscal y financiero que garantice pagos de pasivos de 2017 que suman más de 14 mil millones de pesos y demuestre que puede sostenerse en 2018 con el recaudo.



“Tenemos un gran inconformismo porque las autoridades no colaboran para salvar la entidad. Además, denunciamos que la unidad materno infantil que fue entregada hace meses, no está en servicio y ya se está deteriorando”, agregó Quintero.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM



Publicidad