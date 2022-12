Mayores de 55 años en Santander denuncian que no los están vacunando contra el COVID-19

A pesar de que las autoridades en Bucaramanga y Santander confirmaron el inicio de la vacunación de la población entre 55 y 59 años a partir de hoy 22 de mayo, muchos adultos no han sido vacunados porque no aparecen en la base de datos de Mi Vacuna.

Cecilia Pilonieta, una mujer de 57 años del municipio de San Gil, madrugó para recibir la tan esperada dosis de la vacuna del COVID-19 y no fue vacunada.

“Informaron de que los ya podíamos ir a vacunarnos, fui a hacer una fila, dure horas haciendo fila y no me vacunaron, entonces que es lo que está pasando, me dicen que no estoy en mi vacuna. Es información falsa porque dicen que ya pueden las personas entre 55 y 59 años y uno va y no lo vacunan”, manifestó.

En Bucaramanga varios adultos de este rango de edad también denunciaron que no fueron vacunados porque no aparecen priorizados.

El secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros, explicó que es un problema del Ministerio de Salud.

“Ya me comuniqué con el Ministerio de Salud e informa que están terminando de subir la información al sistema de las personas priorizadas y por esta razón hay muchas que no aparecen. Me confirman que en horas de la mañana estaría solucionado el problema”.

En Bucaramanga hay más de 60.000 personas entre 55 y 59 años que serán vacunadas.