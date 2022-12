MinAmbiente pide a alcalde de Bucaramanga no hacer populismo con tema ambiental

El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, salió al paso a las críticas del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien acusó al gobierno de permitir la explotación de oro en el páramo de Santurbán.



En un tono fuerte, Murillo aseguró que las declaraciones del mandatario no tienen “asidero en la realidad”.



“No nos parece responsable ni con Bucaramanga, ni con Santander ni con el país que se desinforme y se aplique la demagogia ambiental y el populismo ambiental en un caso de tanta seriedad como este”, dijo.



Le puede interesar: Debajo de límite establecido se podría explotar oro en Santurbán: Instituto Humboldt.



Sobre el proyecto de Minesa, donde los Emiratos Árabes son accionistas, aclaró que no se hará minería dentro del páramo y se garantizará la protección de ese recurso natural.



“En ningún momento se ha descuidado la protección del agua de la población de Santander y Bucaramanga”, aseguró.



Murillo reiteró que no se hará minería en páramos porque está prohibido y hay un compromiso del Gobierno con la protección del agua.