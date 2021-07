Video: mujer estalló en ira al esperar por horas a notario de Bucaramanga para que firmara documento

En un video grabado por usuarios de la Notaría 5 de Bucaramanga se observa el momento exacto en el que una mujer estalla en ira tras no aguantar más la espera por horas del notario.

“Estoy levantada desde las 3:00 de la mañana, no he comido nada, dejé a mi hijo solo, por qué (el notario) no está aquí, nos tiene a todo el mundo esperando, llame al notario, dígale que venga, que venga nos atienda a todos”, decía la mujer.

Otros usuarios de la Notaría 5 de Bucaramanga apoyaron a la enfurecida mujer.

“La señora tiene toda la razón, viene de una vereda, pobrecita, no aguanta más, está desde las 11:00 de la mañana, el notario dónde está”, dijo una de las usuarias, quien es la persona que graba el video.

La mujer, quien soltó en llanto tras la ira, aseguró que tardó cinco horas caminando para llegar a la notaría y así realizar su trámite.

La superintendente de Notariado y Registro, Fernanda García, respondió que el servicio se vio afectado por 25 minutos porque el notario se estaba vacunando.

“Me comuniqué con el notario 5 de Bucaramanga, quien manifestó que la causa de la demora entre 20 y 25 minutos fue porque estaba recibiendo la segunda dosis de Pfizer de la vacuna contra el COVID - 19”, dijo la funcionaria.

“En ese sentido, al no poder controlar el tiempo de la demora de la vacuna, pues ya llegó al despacho notarial cuando esta señora ,ya un poco salida de casillas, mostró su inconformidad porque tenía a su hijo en la casa, esto puede suceder”, agregó.