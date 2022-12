Niegan licencias ambientales para fracking en pozos piloto en el Magdalena Medio

Mediante las resoluciones 6117 y 6445, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, negó las solicitudes de licencias que hicieron las empresas ConocoPhillips y Canacol Energy para los proyectos pilotos de fracking (Ape Piranga y Ape Plata) en el Valle del Magdalena Medio.



El ANLA, al verificar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentados para estos proyectos petroleros, determinó que “no satisfacen lo requerido por esta autoridad nacional, ya que no cumplen con los términos de referencia para la actividad de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.

Además, advierte que “la información suministrada es insuficiente para realizar una evaluación adecuada, en aspectos tales como manejo y disposición de las aguas de producción y flujos de retorno, evaluación ambiental y plan de contingencia”.



“Es muy importante tener un panorama más amplio sobre el adecuado manejo ambiental que se dé durante la realización de esta actividad, de manera que se garantice un adecuado uso de los recursos sin afectaciones al medio ambiente”, dice el informe del ANLA.



Las licencias de estos dos proyectos corresponden a los bloques VMM2 y VMM3 de los municipios de San Martín, Aguachica, Río de Oro y Gamarra en el Cesar, y Puerto Wilches en Santander.



Para el ambientalista Oscar Sampayo “este es un logro de las comunidades que por años han trabajado en la defensa del ambiente y de la vida. Hay que decirle no al fracking”.



Afirmó el activista social que Ecopetrol y empresas multinacionles petroleras tiene intereses para realizar fracking en 54 municipios de Santander,.