Ninguna de las 600 personas vacunadas con AstraZeneca en Bucaramanga ha tenido síntomas adversos

Desde el 4 de abril, cuando inició la vacunación contra el COVID-19 en Bucaramanga, en las diferentes instituciones de salud se han aplicado más de 600 vacunas de AstraZeneca.

Según confirmó el secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Ballesteros, ninguno de los adultos mayores que recibió la dosis de este biológico ha presentado síntomas adversos.

“Hemos aplicado más de 600 dosis de AstraZeneca sin complicaciones. Algunos adultos tienen prevención con la vacuna, pero ha sido más la aceptación que el rechazo para aplicarse la vacuna”, señaló Ballesteros.

Indicó que este biológico se continuará aplicando a personas mayores de 70 años.

“La Asociación Farmacéutica Europea ha venido realizando estudios y pareciera que sí hay relación de trombos con la vacuna AstraZeneca, pero no se ha confirmado; sin embargo, nosotros estaremos aplicando solo a mayores de 70 años esta vacuna”, aseguró el funcionario.

Doris murillo, una mujer mayor de 70 años, fue vacunada con la primera dosis de AstraZeneca.

Publicidad

“Me fue muy bien, no sentí absolutamente nada, estoy muy bien. Espero que siga igual y que no se presente ningún contratiempo. Me confirmaron que en tres meses debo asistir de nuevo para la segunda dosis”, relató la mujer.

Esta semana Bucaramanga recibió 4.400 dosis del biológico de AstraZeneca que inició a ser aplicado en centros de salud.