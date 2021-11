No estoy impedido: concejal de Bucaramanga acusado de favorecer a madrina de su hija en concurso

A pesar del escándalo que enreda al presidente del Concejo de Bucaramanga, Fabián Oviedo, por supuestamente favorecer a la madrina de su hija en el concurso para elegir contralor, denuncia hecha por uno de los aspirantes al cargo que lo recusó, los concejales en votación durante la sesión que se realizó este 4 de noviembre decidieron que Oviedo no está impedido para participar en el proceso.

En la intervención que hizo el concejal Oviedo, dijo que el no se declaraba impedido porque en realidad no lo está.

“Mis asesores jurídicos me dicen que no tengo ningún impedimento (…) pero si ustedes están seguros de que el concurso está amañado y que yo hice algo malo voten positiva la recusación y vamos a la Fiscalía a poner la denuncia porque no me voy a dejar encaramar cuando me he dedicado a blindar el proceso y me molestar que vengan a tergiversar la información”, manifestó el concejal Oviedo.

De los 19 concejales, nueve votaron que Oviedo no está impedido para continuar participando en la elección de quien llevará las riendas de la entidad de control fiscal en el municipio; siete votaron que sí; dos se ausentaron; y uno no asistió a la sesión.

El concejal de Bucaramanga Carlos Barajas, aunque dijo que el concejal no está impedido porque la madrina de su hija es una de las aspirantes al cargo de contralor municipal, reprochó que no lo haya comunicado.

“Desde el punto de vista ético rechazo que el presidente no haya manifestado que comadre estaba en el proceso y, además, fue la que obtuvo el mayor puntaje, pero desde el punto de vista legal no existe un impedimento”, indicó Barajas.

Agregó que la votación de la recusación de Oviedo fue favorable porque en los documentos que presentó el aspirante que denunció el hecho no se evidenció que hubiese una amistad muy cercana con Viviana Marcela Blanco Morales, la candidata a contralora.