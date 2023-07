“No me cuestionen, respeten los partidos”: Juvenal Díaz, aspirante a la Gobernación de Santander

En medio de las inscripciones de candidatos hoy viernes para las elecciones en Bucaramanga y Santander, el general retirado del Ejército, Juvenal Díaz, aspirante a la Gobernación de Santander, regañó a los periodistas porque le incomodaron las preguntas donde se le cuestionaba que se había inscrito como independiente al presentar más de 200.00 firmas, porqué finalmente terminó aceptando el coaval de partidos políticos tradicionales como el Liberal, Cambio Radical, Conservador, Centro Democrático, Salvación Nacional y Creemos de Federico Gutiérrez.

El general (r) del Ejército, Juvenal Díaz, se inscribió este viernes como candidato a la Gobernación de Santander. Hoy recibió el coaval de Creemos, partido de Fico Gutiérrez. El aspirante respondió a las críticas por avales de partidos tradicionales que lo apoyan #VocesySonidos pic.twitter.com/Xy6s05F8nP — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 28, 2023

“Yo sigo siendo un candidato de 224.500 firmas del movimiento Es tiempo, y yo le voy a pedir a los periodistas y le voy a pedir a los candidatos que respeten la militancia de los partidos, nosotros no podemos seguir estigmatizando a los partidos, al que es Liberal y Conservador y aquí miles y miles de santandereanos de todos los partidos que no se han robado un peso inclusive ustedes, tienen alguna ideología, tienen alguna afinidad política y no quiere decir que porque tengan esa afinidad política tengan que cargar con los delitos y con las faltas y con los errores que han cometido los partido”, dijo el Juvenal Díaz.

Entre otras cosas el candidato dijo que “No hay ningún partido político que se salve, de manera que yo les pido respeto por la militancia, por esos partidos del barrio, por el conductor, por ese señor de la mula, por el campesino, por el tendero, por el mesero, por el taxista que me dijo que era conservador y no se ha robado un peso”.

Lo cierto es que el candidato a la Gobernación de Santander empezó a hacer campaña muy temprano recorriendo el departamento de Santander y recogiendo firmas en diferentes municipios hasta el momento en el que las presentó a la Registraduría, sin embargo posterior a eso empezó a recibir diferentes avales de partidos políticos que sorprendieron a más de uno teniendo en cuenta que siempre se había mostrado como un candidato independiente.

