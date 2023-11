No podemos suministrar toda el agua, necesitamos apoyo: alcalde de Cimitarra por derrame de nafta

Henry Riaño, alcalde de Cimitarra , Santander, habló en Mañanas Blu sobre la suspensión del servicio de agua por derrame de nafta en un río que abastece al municipio. Al menos unas 22.000 personas, que residen en el caso urbano, se están viendo afectadas por este desastre ambiental.

Personas que roban petróleo en esa zona de Santander habrían puesto una válvula para robarse el combustible que sale por el oleoducto y por ello se dio la contaminación.

¿Cómo está la situación?

"Se hizo un cierre preventivo de la bocatoma principal que surte el acueducto de Cimitarra , que es de la Quebrada de La Toro, la cual fue la que recibió la contaminación de la nafta, debido a la instalación de una válvula ilegal. En este momento estamos operando con una bocatoma alterna, pero esta bocatoma es mucho más pequeña y se utiliza en caso de emergencias y contingencias para suplir al acueducto de Cimitarra. Ya entró en operación pero eso más o menos se demora 24 horas para empezar a llenar los tanques, por eso hemos solicitado apoyo del Zenit con carros cisternas, pero ha sido imposible, se niegan rotundamente porque dicen que no tienen recursos para apoyarnos. Son cerca de 22.000 personas que residen en el casco urbano las que están afectadas", afirmó.

"No podemos suministrar el líquido completo"

El alcalde de Cimitarra aseguró que, con el plan de contingencia que tiene a través de la operación con una bocatoma alterna, es imposible poder surtir la totalidad del líquido.

"La razón de fondo es que no podemos suministrarle el líquido completo, porque no tenemos la capacidad y Zenit, en este caso, requiere rentar unos camiones cisternas para poder llegar a todos los puntos del municipio y poder suministrar el líquido y Zenit dice que no porque no cuenta con los recursos.

¿Qué pasa con la gente que necesita agua potable ?

"Por eso activamos la bocatoma alterna y estamos tratando de suministrar el recurso, pero nosotros no podemos activar la bocatoma principal hasta cuando no tengamos un reporte de 100% de tranquilidad con Zenit y esa es la razón por la que solicitamos el apoyo en la renta de camiones cisterna durante cuatro o cinco días que duraría la emergencia, porque así es imposible continuar con las clases. Requerimos el agua potable en el hospital y todos los centros médicos. ", explicó el mandatario.

¿Por cuanto tiempo estará la emergencia?

"Ese reporte no los tiene que entregar Zenit, tienen que tomar las muestras de agua y entregarnos a nosotros el reporte para poder abrir la bocatoma, dado que la contaminación fue de dos kilómetros y medio aguas arriba de la bocatoma. Entonces estamos, en conjunto con ellos, para que se le hagan las muestras de agua y en el momento que Zenit nos indique, nosotros abriremos la operación, pero dependemos 100% de Zenit", sostuvo el mandatario.

Escuche la entrevista completa aquí:

