No queremos pruebas piloto, sino un cambio real: pequeños transportadores

Los pequeños transportadores de Bucaramanga se mostraron preocupados con la decisión de Metrolínea y las empresas de transporte de hacer una prueba piloto, el próximo 19 de julio, para integrar el sistema Metrolínea con buses convencionales.



“Nosotros no nos sentimos representados y las empresas nunca nos han tenido en cuenta. Las decisiones que han tomado nos perjudican porque esa prueba piloto la están haciendo sin contar con nosotros. Hay una presión directa del área metropolitana con nosotros porque no ha habido acuerdo con las empresas”, señala Víctor Hugo Ferreira.



Hay más de 200 dueños de vehículos que están asociados y señalan que esa nueva propuesta les trae más inquietudes que soluciones.



“No conocemos cómo funciona, quién es el que va a recibir el dinero, cómo le vamos a pagar nosotros al conductor o si nos va a alcanzar para pagar combustible. Nosotros no estamos para pruebas pilotos sino para hacer un cambio real en el transporte”, añadió Ferreira.



También aseguran que se movilizan pocos pasajeros actualmente, que el transporte informal los ha perjudicado y ahora, con la unificación, deberán dividir el dinero que recaudan diariamente a la mitad.



