No va más el proceso de revocatoria contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas

Fue retirado el proceso de revocatoria del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, porque no se alcanzaron a recoger todas las firmas requeridas por las autoridades electorales.

"Desafortunadamente los tiempos no alcanza, llevábamos más de 60.000 firmas recogidas, pero necesitamos 100 mil, pero por una tutela de un ciudadano se suspendió el proceso para recogerlas con el tiempo requerido. Todo está parado porque la alcaldesa ad hoc no pudo nombrar a secretario para el proceso y se reactivó todo en la ciudad, pero no nos dejaron seguir recogiendo firmas por temas de bioseguridad, eso es absurdo", afirmó el abogado promotor de la revocatoria, pedro Nilson Amaya.

Por estas razonas, el comité ‘Sáquele roja al traidor' decidió retirar el proceso de revocatoria del alcalde de Bucaramanga.