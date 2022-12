Nueve municipios en Santander están endeudados con los polémicos bonos agua

El Carmen de Chucurí, Girón, Guaca, Lebrija, Onzaga, San Joaquín, Suaita, Gambita y Floridablanca son los nueve municipios que en Santander adquirieron los denominados bonos agua.



Para algunos alcaldes como el de Floridablanca, Héctor Mantilla, si bien el crédito que se adquirió en el 2008, para su caso, permitió que se hicieran inversiones en acueductos y proyectos de alcantarillado, los excesivos valores por intereses dejó al municipio con una gran deuda con vigencias futuras.

“Es un programa mal planeado, cómo es posible que los municipios terminaran pagando casi 20% por intereses. Cuando llegué a la alcaldía a revisar las cuentas, con lo primero con lo que me encontré es que este crédito con Findeter era el que más representaba en pagos moratorios e interés de endeudamiento”, explicó Mantilla.



Según el alcalde, en 2016 el Gobierno Nacional permitió que los municipios renegociaran la deuda y sólo con esto un banco nacional compró la cartera con lo que el municipio se ha librado de cerca de $8.000 millones de intereses por un crédito adquirido con los denominados bonos agua por más de $10.000 millones.