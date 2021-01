Opción Ciudadana fue una pirámide peor que la de DMG: excandidato afectado por sanción del CNE

Daniel Mejía Lozano fue un candidato al Congreso de la República por el partido Opción Ciudadana en el 2018, pero en diciembre del 2020 fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en las cuentas electorales.

El excandidato, en diálogo con Blu Radio, se defendió de la sanción y sostiene que en ningún momento se cometió alguna irregularidad. Además, asegura que el partido Opción Ciudadana se convirtió en una pirámide y tras la sanción, sus representantes no contestan ni los teléfonos.

“Prácticamente están sancionando a los candidatos y el partido cerró puertas y no le pasó nada, en mi caso, hice mi informe contable, entregué el informe al partido a través del correo electrónico, pero el partido no entregó mi informe al Consejo Nacional Electoral (…) Yo entiendo que Opción Ciudadana perdió la personería jurídica, pero para cobrar la reposición de los votos si aparecieron y fue una plata que no nos llegó a los candidatos”, dijo el excandidato.

De igual manera, dice el político, el magistrado del Consejo Nacional Electoral y que sancionó el fallo de la millonaria sanción, “está impedido”.

“En este momento estamos enfrentando una sanción injusta que carece de investigación, el magistrado que nos sanciona debería haberse declarado impedido fue candidato al Senado en el mismo período”, agregó.

El excandidato fue más allá en contra de su partido y lo comparó con una pirámide.

“El partido intocable, cualquier puede hacer acá un partido como una pirámide, desaparece y no pasa nada, no hay ninguna diferencia entre David Murcia Guzmán y Opción Ciudadana, son exactamente lo mismo”, indicó el excandidato por ese partido.