Paciente de Medimás tuvo que recorrer cuatro clínicas buscando atención médica

La madre de una pequeña de 6 años, que presentaba problemas de salud, denunció que su hija recorrió cuatro clínicas de Bucaramanga y Floridablanca, Santander, y en ninguna la atendieron porque Medimás no tiene convenio con los centros asistenciales.



“Primero fui a la clínica San Luis, luego a la Chicamocha, la clínica Bucaramanga y la Foscal, en ninguna la atendieron, me decían que no había convenido de Medimás y por ello no la podían atender”, aseguró Reina Paola Delgado, mamá de la niña.



Como ella, hay otras 50 madres de niños con diferentes enfermedades huérfanas y discapacidades que denunciaron que hace un mes no reciben atención médica por cuenta de que Medimás no tiene contratos con las clínicas de la ciudad.

Lucía Carvajal es madre de un niño de 4 años que padece de autismo, dice que hasta el momento su pequeño tiene suspendidas las terapias porque la EPS no tiene convenio con el centro de atención.



“Tiene pendientes terapias de conducta y comportamiento, desde hace un mes se las suspendieron porque Medimás no le ha pagado a la institución Asopormen”, manifestó la mujer.



En varias oportunidades las mamás de los niños afectados han sostenido reuniones con directivos de la EPS, quienes se comprometen a la prestación de los servicios, pero aseguraron que cuando acuden a los centros de atención los servicios están suspendidos.



A través de un comunicado, Medimás respondió que “el viernes 30 de noviembre de 2018, junto con la Personería de Bucaramanga y mediante un acta, se definió que los usuarios deben acceder a los servicios a través de la red contratada por la aseguradora en el departamento. La asignación de estos servicios se realiza de acuerdo con la disponibilidad de agenda”.



De igual forma, “para atención primaria, Medimás EPS tiene contratada la IPS Coolmutrasan con sedes en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, así como la Corporación MI IPS en Piedecuesta. Para las terapias especializadas que requieran los usuarios se cuenta con las IPS Neuroavanzar y Audiomedica”.