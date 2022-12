Personal del Hospital de Santander durmió en la calle exigiendo pago de salarios

Personal médico del Hospital Universitario de Santander HUS, continúan protestando porque la empresa Darsalud, a la que están afiliados, no les cancela dos meses de sueldo. La empresa ha señalado que la falta de pago de las EPS al hospital retrasa el pago que les hace el centro de salud y por tanto la nómina a los trabajadores.

La crisis se ha agudizado en las últimas horas, pues los empleados, con ollas y cacerolas en mano, decidieron tomarse la entrada del hospital y dormir en la calle hasta que no les paguen los sueldos pendientes. En el lugar hizo presencia el Esmad de la Policía para evitar alteraciones de orden público pues el personal médico realizan bloqueos intermitentes de la carrera 33 en Bucaramanga donde está ubicado el hospital.

“Nos pagaron mayo pero si hacemos cuentas pues el 25 de agosto se cumplen otra vez 3 meses de sueldo pendientes. A muchas madres les rechazaron a los niños en el colegio por falta de pago, a muchos no les alcanzó ni para pagar el arriendo que debían. Tenemos recarga laboral, a los auxiliares de enfermería nos ha tocado atender hasta 19 pacientes para una sola y si nos rehusamos entonces viene la presión de coordinadores. Muchos no vienen a trabajar porque no tienen plata”, señaló una enfermera.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Santander ha señalado que aunque ha intentado girar recursos al hospital, esto no es suficiente para cubrir la deuda y solo se les ha podido pagar un mes de sueldo a los trabajadores.

