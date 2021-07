Polémica en Bucaramanga por decisión de concejales de cobrar una sesión que duró 10 minutos

Veedores ciudadanos denunciaron que 5 de los 19 concejales de Bucaramanga van a cobrar una sesión que duró cerca de 10 minutos.

"Es increíble que estos concejales cobren solo por decir presente y escuchar los himnos. La sesión donde se pretendía escuchar un balance de Bomberos se aplazó porque la mamá del concejal Robinson Hernández lamentablemente falleció por COVID-19, pero ninguno debería cobrar por esta sesión", manifestó el veedor.

Los concejales del partido Verde, Carlos Parra y Carlos Barajas, anunciaron que ellos no van a cobrar por la cuestionada sesión.

Renuncié a los honorarios de esa sesión como lo he hechos en varias.



Pero les digo, eso no es lo que hace a alguien buen Concejal.



Midanlos en proyectos, votos, controles.



Es difícil, porque no rinden cuentas.



Radicamos proyectos para obligarlos, ellos ponencia oponiéndose — Carlos Parra (@CarlosParraBUC) July 8, 2021

"La razón de no cobrar los honorarios no es pasar una carta, pero es que los concejales en Bucaramanga tenemos que hacer 150 sesiones ordinarias, no voy a cobrar dos sesiones que no se han superado los 20 minutos”: manifestó el concejal Carlos Barajas

Marina Arévalo, señaló que la posición de varios concejales de no cobrar la sesión "son decisiones populistas y de falacias".

El concejal Javier Ayala fue quien propuso cancelar la sesión por la muerte de la mamá del concejal Robín Hernandez, por solidaridad con su compañero del partido Liberal.

Los concejales de Bucaramanga solo reciben honorarios por 150 sesiones al año.