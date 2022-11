Por contaminación debería suspenderse canotaje en el río Fonce: Procuraduría

Según el jefe del Ministerio Público, los altos niveles de contaminación sobre la cuenca del río Fonce deberían ser suficientes para impedir la realización de actividades como canotaje, pues puede ser perjudicial para la salud humana.



Durante una visita a la capital santederana el Procurador aseguró que los deportes extremos como el canotaje que se practican sobre la cuenca del río Fonce, no deberían practicarse, debido al alto grado de contaminación en que se encuentra este afluente.



Al respecto el procurador dijo, “el 63% de los municipios de Colombia no cuentan con Plantas de tratamiento, Ptar, adecuadas en el caso concreto de la cuenca del río Fonce, solo un municipio cuenta con este sistema, los restantes 10 municipios no tienen y las que existen están funcionando deficientemente”.



Afirmó que esta deficiencia se debe a los malos manejos por parte de los funcionarios y los altos niveles de corrupción que se presentan en los entes ambientales.



