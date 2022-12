Por deuda de Cafesalud, una IPS en Santander no tiene especialistas

Empleados de la Corporación IPS en el municipio de Piedecuesta aseguran que la EPS Cafesalud no les cancela desde hace 6 meses los servicios y no han podido pagar nómina a los trabajadores.

Sin embargo, los más perjudicados son los usuarios que llegan en busca de una cita médica ya que a la fecha no se están prestando servicios de 10 especialidades.

“Yo hace 5 meses estoy consiguiendo una cita médica con un especialista de los ojos porque hace 8 meses me hicieron una cirugía y tenía que venir a controles y resulta que no hay contrato con ningún especialista para que me vea”, paciente afectado.

Los más de 2 mil ciudadanos que están afiliados a la Corporación IPS denuncian que han tenido que pagar las citas de sus propios bolsillos porque nadie les responde.

“El servicio es muy malo, no hay drogas y siempre toman del pelo para venir a las citas”, señaló un afectado.

Los trabajadores entre médicos y enfermeras se ven directamente afectados por el retraso en el pago de sus salarios y piden que se solucione la crisis.

