Por escasez de ganado subió a $12.000 la libra de carne en Santander

La Asociación de Frigoríficos de Colombia, aseguró que el país llegó a un desabastecimiento de ganado como consecuencia del aumento de las exportaciones y los más afectados son los consumidores en Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cúcuta y al costa Atlántica.

En la capital santandereana desde principios de abril el precio de la libra de carne subió entre los $2.000 y $3.000 por libra.

"Antes conseguía la libra de carne en $9.000, hoy en $11.500, la verdad ha subido mucho el precio. Tocará reducir la porción en el plato o comer huevos, porque el pollo también aumento su valor", afirmó Carmen Gómez, ama de casa.

Anderson Rico directivo de la Asociación de Surtidores de Carnes de Santander, Asurcarnes, señaló que el precio de ganado en pie subió más del 50%.

“Nosotros no queremos subirle el precio a la carne porque la gente deja de comprar y sería peor para nosotros, pero ya no resistimos. Si el Ministerio de Agricultura no toma control del tema la libra de carne a finales del año constará $16.000", afirmó el dirigente ganadero.