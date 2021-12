Por lluvias y nubosidad se registran retrasos en 10 vuelos en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Paralizadas están operaciones en el aeropuerto Palonegro que sirve a Bucaramanga a causa de las lluvias. Las condiciones meteorológicas no han permitido la salida de los aviones por la baja visibilidad y bancos de niebla sobre la terminal aérea.

Aeropuertos de Oriente informó que son 10 vuelos los afectados con rutas hacia las ciudades de Bogotá, Cartagena, Arauca y Yopal y alrededor de 800 pasajeros los que no han podido salir de Bucaramanga.

Las afectaciones además han generado malestar entre los pasajeros pues algunos han tenido problemas con los vuelos en los últimos días por temas climáticos.

“Nosotros embarcamos a las 5:30 de la mañana porque el vuelo salía a las 6:10 a.m., luego el capitán nos dice que no se puede despegar por la lluvia y nos dice que toca esperar un reporte a las 6:30 a.m., luego que a las 7:00 a.m., luego más tarde y más tarde y aquí ya nos salimos del avión porque no hemos podido viajar, necesitamos una solución”, contó una pasajera afectada.

Personas que viajan desde Bogotá hacia Bucaramanga también se encuentran en el aeropuerto El Dorado a la espera de que mejoren las condiciones climáticas para que se habiliten las operaciones aéreas.

BLU Radio. Pasajero en Bogotá afectados por retrasos en vuelos / Foto: suministrada

En un comunicado la Aeronáutica Civil informó que con los operadores aéreos trabajan de manera conjunta para minimizar el impacto a los usuarios del transporte aéreo.

#InformaciónImportante sobre condiciones meteorológicas adversas en los aeropuertos Antonio Nariño de Pasto y Palonegro de Bucaramanga. pic.twitter.com/dvDLxF71Ge — Aeronáutica Civil de Colombia (@AeroCivilCol) December 23, 2021